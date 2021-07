Loano: a Martina Maura la corona di “Miss Bagni Florida” 2021

Martina Maura è “Miss Bagni Florida”. L'elezione è avvenuta ieri sera presso l'omonimo stabilimento balneare loanese, che ha ospitato le preselezioni di “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.



Anche per questo 2021 il concorso di bellezza vale come selezione regionale di “Una ragazza per il cinema”. La manifestazione è anche collegata alla kermesse nazionale “Una ragazza per il cinema” e ciò permetterà alle miss elette di accedere prima alla finale regionale e poi, eventualmente, a quella nazionale in programma dal 5 al 10 settembre a Taormina.



Oltre a Martina Maura hanno superato le preselezioni Francesca Giudici, Aurora Zavaglia, Chiarata Cartasegna, Denisa Georgiana, Beatrice Andina e Silvia Pedretti, che dunque sono in lizza per essere elette “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa”.



Come è ormai consuetudine, durante la serata finale della manifestazione (che si terrà a Loano il 29 agosto) verrà scelta la ragazza che interpreterà la Principessa Doria, la regina del CarnevaLöa insieme alle tre maschere ufficiali di Puè Pepin, Capitan Fracassa e Beciancin. I quattro personaggi sfileranno, il prossimo anno, insieme ai carri allegorici in occasione delle due giornate del carnevale invernale e durante la serata del “CarnevaLöa Summer Edition” di luglio.



La serata è stata condotta da Ilaria Melogno e Miriam Bison insieme al direttore artistico della manifestazione Sante Iannuzzi ed ha visto l'esibizione delle giovani atlete di Gymnica Loano e dei cantanti Ray, Toni e Angelica.



Il presidente dei Vecchia Loano, Agostino Delfino, commenta: “La serata è stato un grande successo di pubblico. Ovviamente abbiamo sentito un po' della 'ruggine' accumulatasi a causa dei due anni di inattività, ma ora che siamo ripartiti siamo pronti a continuare. A nome dell'associazione vorrei ringraziare le conduttrici Ilaria Melogno e Miriam Biso, all'esordio in questa veste, le ginnaste di Gymnica Loano per le loro stupende coreografie e i quattro cantanti che si sono esibiti (compreso il nostro Sante) per l'emozione che ci hanno regalato. Grazie ai Bagni Florida per la splendida accoglienza: ci hanno fatto sentire davvero a casa. Infine, grazie a tutti i membri della nostra associazione: senza di loro, nulla sarebbe possibile”.