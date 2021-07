Sopralluogo dell'assessore Giampedrone lungo la Sp 490 (FOTO)

Mattinata di sopralluoghi in Alta Val Bormida per Giacomo Giampedrone. Dopo aver visionato il cantiere per la ricostruzione del ponte delle Fucine a Murialdo, l'assessore regionale alle Infrastrutture ha ispezionato la Sp 490 del colle del Melogno.

Assieme al consigliere regionale Angelo Vaccarezza e alla consigliera provinciale Luana Isella, il presidente della provincia (e sindaco di Calizzano) Pierangelo Olivieri ha illustrato all'assessore Giampedrone i lavori per 4 milioni di somme urgenze eseguiti dopo l'alluvione del 2019, sottolineando la necessità di interventi strutturali partendo dalla bitumatura.

"L'obiettivo è individuare tre/quattro corridoi principali riviera, entroterra e Piemonte. Sicuramente uno dei passaggi sarà la provinciale 490 - spiega Olivieri - Prima era una statale (e dovrebbe esserlo) ma ce la teniamo ben volentieri. Ovviamente il sistema deve mettere in campo le necessarie risorse strutturali".