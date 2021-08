Millesimo, via al progetto per una pista di pump track. Sindaco Picalli: "Punto di riferimento per le società e amanti della mtb"

Una pista di pump track a Millesimo. Questa l'idea dell'amministrazione comunale che sta dando vita al progetto di realizzazione.

"Questa iniziativa da un idea progettuale proposta da Marco Lissandrello valorizza un'area di 1500 mq attualmente inutilizzata e confidiamo possa diventare un riferimento per le società sportive e singoli cittadini amanti della mountain bike" dice il sindaco Aldo Picalli.

"Inoltre, tale progetto si inserisce molto bene nel contesto urbano infatti, nell'adiacente Parco dei Piani, per il quale effettueremo a breve interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione, è prevista l'implementazione degli impianti sportivi esistenti con l'istallazione di nuove attrezzature per attività di fitness outdoor" prosegue il primo cittadino.

"Abbiamo ritenuto necessario valorizzare l'idea del nostro concittadino Marco Lissandrello, appassionato del mondo sportivo outdoor, con il quale stiamo collaborando per la realizzazione dell'opera in sinergia con l'associazione Marchisio Bici - continua l'assessore Roberto Scarzella - La pista rappresenta una vera e propria novità e consiste in un percorso composto da tratti con curve di tipo parabolico raccordate a tratti di tipo rettilineo con una sequenza di dossi di diversa altezza, utile per il divertimento e l'allenamento di amanti della mountain bike".

"La nostra idea di valorizzazione dello sport outdoor non termina qui, stiamo valutando infatti la realizzazione di un altro progetto sportivo outdoor nell'area picnic di Acquafredda" conclude Scarzella.