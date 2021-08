Atti sessuali con 12enne: scattano le manette per un cinquantenne

Una persona che frequentava una coppia di genitori che però aveva preso contatti con la figlia dodicenne prima solo telefonici e via social e successivamente con veri e propri incontri che sono sfociati con degli atti sessuali.

Il fatto è avvenuto nel savonese e l'uomo 50enne attualmente è in carcere a Pontedecimo.

Alla base un'amicizia tra due coppie e questo rapporto morboso con una sostanziale differenza d'età, 40 anni e atti che nonostante la giovanissima non fosse contraria, hanno minato la sua stabilità.

La madre della 12enne si sarebbe accorta che qualcosa in sua figlia non andava e così è stato avviato un percorso psicologico che ha potuto far luce sulle diverse ombre che si erano venute a creare.