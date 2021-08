Coronavirus, un solo nuovo positivo in provincia di Savona

Sono 40 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nel bollettino di Regione Liguria sui dati del contagio, che a fronte di 1.379 tamponi molecolari processati (ai quali se ne aggiungono 782 antigenici rapidi) fanno segnare un calo nella percentuale di positività, oggi in Liguria al 2,9%.

Nel dettaglio, nella nostra provincia si registra 1 nuovo solo caso, come nell'Asl1 imperiese, mentre sono 31 nella provincia di Genova e 7 in quella di La Spezia.

Si tornano purtroppo a registrare dei decessi, entrambi avvenuti presso l'ospedale San Martino di Genova: si tratta di due uomini di 85 e 91 anni deceduti rispettivamente il 2 e l'1 agosto.

Tamponi processati con test molecolare: 1.459.773 (+1.379)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 465.499 (+782)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 105.540 (+40)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.606 (+8)

Casi per provincia di residenza

Imperia 349 (+1)

Savona 238 (+1)

Genova 1.291 (+4)

La Spezia 443 (+8)

Residenti fuori regione o estero 52 (-1)

Altro o in fase di verifica 233 (-5)

Totale 2.606 (+8)

Ospedalizzati: 44 (+1); 12 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 10 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 7 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 10 (-2); 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (+1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.367 (+37)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.569 (+30)

Deceduti: 4.365 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 274 (-14)

Asl 2 - 115 (-11)

Asl 3 - 544 (+28)

Asl 4 - 100 (+13)

Asl 5 - 286 (+1)

Totale - 1.319 (+90)

Dati vaccinazioni 02/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.852.180

Somministrati: 1.735.126

Percentuale: 94%