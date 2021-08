Calice, completati i pannelli solari nel parcheggio della Croce Bianca. Avviata l'impermeabilizzazione del tetto delle scuole

Un duplice intervento su altrettanti edifici di fondamentale importanza per la vita comunitaria di Calice Ligure: così l'Amministrazione Comi prosegue nel suo percorso virtuoso per il rispetto dell’ambiente nel segno dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e pulite.

La prima operazione portata a compimento, come già annunciato qualche settimana fa, è stata il completamento dei lavori per il posizionamento di pannelli fotovoltaici sulla copertura delle ambulanze della Croce Bianca, che va ad aggiungersi all’installazione del punto di ricarica per bici elettriche nella facciata del Municipio.