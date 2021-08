Covid19 e scuola: in Liguria il 65% del personale ha completato il ciclo vaccinale

Ad oggi, il 65% del personale scolastico ligure ha effettuato il ciclo completo di vaccinazione anti Covid19, mentre l’80% ha effettuato almeno una dose di vaccino.

E' questo il dato che emerge dal controllo incrociato tra gli gli elenchi forniti dal ministero tramite il sistema della tessera sanitaria su uno dei fattori che potrebbe influire sul futuro della scuola.

Se il Governo, che ha più volte ribadito come il ritorno e il prosieguo in presenza degli studenti già dall'inizio dell'anno scolastico sia una priorità, non sembra intenzionato ad applicare il sistema "Green pass" agli istituti scolastici, nei piani dell'esecutivo è destinato a ricoprire un ruolo fondamentale l'andamento del piano vaccinale.

In questa ottica, Regione Liguria ha chiesto ripetutamente al Ministero, attraverso Alisa, di aggiornare i dati pubblicati sul proprio portale per avere maggiore chiarezza sui numeri.

Una parte dei soggetti appartenenti alla categoria, infatti, ha aderito alla campagna vaccinale anti Covid19 prenotando la propria vaccinazione per fascia di età o come soggetto ultra vulnerabile, oppure attraverso gli open day organizzati su tutto il territorio per la vaccinazione ad accesso libero (senza prenotazione), senza quindi dichiarare la propria appartenenza alla categoria degli operatori scolastici.