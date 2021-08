Le sei biblioteche del finalese e pietrese più unite grazie al web: nasce il blog dedicato

Il Sistema Bibliotecario "Pollupice" è nato nel maggio del 2019 dalla collaborazione fra i Comuni di Finale Ligure (capofila), Borgio Verezzi, Calice Ligure, Giustenice, Pietra Ligure e Tovo San Giacomo, con lo scopo di promuovere la lettura e la cultura in modo congiunto e valorizzare i rispettivi territori.

Il progetto, ancora nella sua fase iniziale, prevede anche un progressivo percorso di unificazione e uniformazione dei cataloghi delle singole biblioteche (alcuni già completi e informatizzati, altri in corso di formazione) tramite la piattaforma del Servizio Bibliotecario Nazionale.

La creazione di un catalogo unico, pur nel rispetto del patrimonio appartenente alle singole biblioteche, renderà possibile da una parte il servizio gratuito di prestito “intrasistema”, grazie ad un sistema interno di movimentazione dei libri che concretamente amplierà il catalogo delle singole biblioteche, e dall’altro favorirà una razionalizzazione degli acquisti soprattutto per la letteratura specialistica, la saggistica e le grandi opere.

Il Sistema, fortemente voluto e sostenuto dal Settore Cultura e Biblioteche della Regione Liguria, è stato pensato quale “strumento in grado di favorire lo sviluppo sociale, culturale e civile ed al contempo di fornire l’occasione per servizi di carattere culturale, informativo e di promozione della lettura sempre migliori, coordinati e diffusi sul territorio”.

Di fatto, la creazione del sistema, attualmente nella sua fase preliminare e sperimentale, “permetterà la fruizione e condivisione del patrimonio e del servizio bibliotecario da parte di una più ampia utenza, con particolare beneficio per quelle realtà in cui il servizio è minimo, o in via di sviluppo, consentendo fra l’altro una programmazione più organica delle iniziative culturali”.

Dopo un anno vissuto fra emergenze e chiusure forzate, che hanno rallentato l'avvio del Sistema, i rappresentanti delle sei biblioteche si sono riuniti la scorsa primavera e hanno deciso di creare un piccolo spazio (blog) sul web nel quale poter pubblicare e condividere le singole realtà comunali, con recapiti e informazioni sulle sei biblioteche, ma anche le iniziative singole e congiunte (eventi, servizi, ecc.) e pure le notizie sull’andamento del progetto di creazione di un unico catalogo condiviso in SBN.

Il nuovo blog/sito "www.sistemabibliopollupice.altervista.org" rappresenta un primo passo verso l’attivazione di una concreta collaborazione fra le sei biblioteche aderenti, e un modo per far conoscere il Sistema al pubblico.

Ciascuna biblioteca ha messo a disposizione dati, informazioni e materiali da condividere, e si curerà di aggiornare le notizie nel tempo.

Il logo del Sistema è stato gentilmente realizzato da Giuseppe Anzaldi, informatico e volontario della Biblioteca di Calice Ligure.