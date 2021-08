Richiedere un preventivo condizionatore per scegliere quello più adatto

Durante il periodo estivo tutti sono alla costante ricerca di un’atmosfera fresca e ventilata, specialmente quando ci si trova in casa. Una delle migliori soluzioni è sicuramente l’istallazione di condizionatori d’aria. L’aria condizionata, infatti, rappresenta una vera e propria ancora di salvezza per affrontare il calore estivo. Ovviamente lo stesso ragionamento può essere fatto al contrario, durante il periodo invernale, infatti, è necessario avere in casa un ambiente caldo ed accogliente. Anche in tal caso, la soluzione al problema è il condizionatore.

Dove comprare il condizionatore

Oggigiorno è piuttosto semplice acquistare un climatizzatore, è possibile farlo presso un negozio specializzato nella vendita di elettrodomestici, oppure, direttamente online. Questa opzione potrebbe risultare molto comoda, grazie ad internet, infatti, è possibile scegliere il proprio condizionatore mentre si è seduti sul divano, senza dover uscire di casa. Tutto ciò che occorre fare è connettersi al sito internet, selezionare il prodotto, effettuare il pagamento (oppure richiedere la modalità di pagamento con contrassegno), ed indicare il luogo di spedizione. Prima di procedere all’acquisto, è sempre consigliabile effettuare un preventivo per condizionatore online su diversi siti in modo da poter trovare il modello maggiormente in linea con il proprio budget.

I diversi tipi di climatizzatori

Come sopra precisato, nel mercato esistono davvero tantissime tipologie di climatizzatori, ognuno progettato per determinate finalità. Per evitare di commettere errori è sempre consigliabile chiedere consigli, sul modello appunto, già durante la fase del preventivo climatizzatore. Il condizionatore a finestra ad esempio, è un modello che permette di climatizzare solo ed esclusivamente una stanza per volta. È logico quindi, che non è assolutamente consigliabile per chi ha intenzione di rinfrescare tutta la casa. Tuttavia, è bene precisare che questo modello può essere particolarmente utile per gli ambienti piccoli, come ad esempio monolocali, piccoli studi ecc.

Condizionatori centralizzati

Viceversa, chi possiede una casa di grandi dimensioni, può optare sicuramente per i cosiddetti condizionatori centralizzati. Questi sono composti da un’unità esterna, ovvero un compressore, una sorta di serpentina di refrigerante e una particolare ventola. L’unità in questione viene istallata direttamente fuori dall’edificio e riesce a rinfrescare l’aria all’interno della casa grazie ai particolari condotti progettati ad hoc. Ovviamente, come è facile intuire, si tratta di un’opzione abbastanza dispendiosa, quindi è sempre consigliabile fare un preventivo condizionatore presso diversi professionisti in modo da individuare quello ideale. In tal caso, infatti, è necessario non solo l’acquisto del climatizzatore, ma anche un soggetto specializzato nel montaggio ed un progetto minuzioso per l’istallazione.

Condizionatori con sistema a split

I condizionatori con il sistema a split sono sicuramente quelli maggiormente utilizzati. Sono composti da una unità refrigerante, posta fuori dalla casa (cosiddetta unità esterna) e un’altra (o più) unità interna, ovvero gli split. Sono proprio quest’ultimi ad immettere aria fresca all’interno della casa e di solito vengono montati direttamente sulle pareti. Si tratta di un’alternativa meno dispendiosa, visto che non necessita di canali dedicati. Tuttavia, onde evitare spiacevoli sorprese, è sempre consigliabile fare un preventivo condizionatore dettagliato da diversi venditori in modo da poter risparmiare.