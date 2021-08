Albenga: dall'8 al 22 agosto “Sguardo Prossimo”, mostra personale di Danilo Viviani

Rimandata di un anno a causa della pandemia, aprirà finalmente i battenti domenica 8 agosto la mostra personale di Danilo Viviani “Sguardo Prossimo”.

Le opere dell’artista alassino saranno ospitate nella sede UCAI di Albenga, sita in piazza dei Leoni, fino al 22 agosto.

Una cornice suggestiva e storica, dove i disegni di Viviani si sentono a casa.

Su supporti vari e inusuali, come i coperchi di botti o schegge di metallo, l’artista dipinge ritratti intensi. Gli occhi dei suoi soggetti ci guardano sicuri, denunciando o ironizzando sulla nostra società, oppure ammiccano alla scultura classica.

Viviani è più conosciuto per le sue opere legate alla natura, ma ultimamente, come dimostrano i suoi lavori più recenti, si è concentrato sulle forme dell’arte dell’Antica Roma e sullo studio della società attuale. Un dialogo tra passato e presente che non può essere ignorato e che è base e fondamenta del mondo odierno.

La mostra, promossa dal Comune di Albenga, è curata dal gruppo albenganese Un Quadro di Te e rimarrà aperta tutte le sere fino al 22 agosto dalle 18:30 alle 23:30.

Domenica 8 agosto a partire dalle ore 19:00 si terrà l’inaugurazione ad Albenga in piazza dei Leoni, alla presenza dell’artista e con la presentazione critica.

Il pubblico potrà quindi gustare una visita speciale alla scoperta delle opere esposte, accompagnati dall’artista.

Titolo: Sguardo Prossimo

Data: 8-22 agosto 2021

Sede: Sede espositiva UCAI di Albenga

A cura di: Un Quadro di Te

Ufficio Stampa: Un Quadro di Te

Inaugurazione: domenica 8 agosto dalle ore 19:00.

Info: unquadrodite@gmail.com – 320 1483749