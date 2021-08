Savona 2021, Grande Liguria attacca la Lega: "Perché non hanno fatto pulizia prima? I partiti che sostengono Schirru hanno governato la città 5 anni"

"La politica locale anche questa settimana ha davvero dato il meglio di sé, da un lato abbiamo il vice Sindaco di Savona o meglio ex che lascia la carica perché frutto della sua militanza nella Lega (voci da Savona sussurrano che è pronto a trasferirsi armi e bagagli nel partito che va più di moda nel centrodestra), a tutto ciò leggiamo la risposta degna di una puntata di Zelig di un politico importante del suo ex movimento che dice che spera che non sia per questioni personali".

Queste le parole del direttivo provinciale di Grande Liguria intervenuto dopo che il vicesindaco del comune di Savona Massimo Arecco ha rimesso a disposizione del sindaco Ilaria Caprioglio il suo mandato visto che alle prossime elezioni si candiderà con un altro partito (Fratelli d'Italia), mantenendo però le deleghe da assessore.

"Anche i sassi sanno come è stato trattato dal suo partito in questi cinque anni il povero Arecco, si usa dire a pesci in faccia, hanno organizzato persino durante una riunione di partito un gruppo di contestatori. Per cui certo che è personale, anzi direi maledettamente personale" continuano.

"Altra battuta di altissima comicità è lo slogan del candidato Sindaco di centro destra a Savona 'facciamo pulizia' se riferita allo stato della città sporca e trasandata non fa ridere anzi ci si domanda perché non abbiano fatto pulizia prima, ricordando ai distratti, che i partiti che sostengono Schirru hanno governato Savona negli ultimi cinque anni" specificano facendo riferimento anche all'articolo di Savonanews - Se fare pulizia è liberarci da certa politica imbarazzante, beh dottore la vedo dura da quelle parti".

"Dopo questa sequela di cose negative è bene dare una speranza: a Savona e Loano si stanno proponendo due liste civiche che hanno in comune il desiderio di mettere per davvero 'le persone al centro'. Certo, la vecchia politica che vede il rischio di fare brutte figure, sta cercando di sporcare l'iniziativa etichettandole nei giorni pari come liste di sinistra e nei giorni dispari come liste organizzate da personaggi che fanno parte di altri schieramenti - puntualizzano non mandandole a dire - A questo giro non riuscirete a coprire tutto con quello che una volta chiamavano il pantano della politica. Questi nobile tentativi possono finalmente rappresentare un laboratorio politico che serva a tutto il paese. Liste civiche fatte da cittadini che si mettono in gioco per rinnovare la politica e fare programmi e progetti per la città, lavorare per i cittadini e non come avviene oggi per i partiti".

"Competenza onestà passione partecipazione devono finalmente rappresentare il cambiamento. Basta nominati, basta politicanti che pensano solo alle poltrone perché per davvero 'Facciamo Pulizia' rappresenti una rivoluzione pacifica. Rinasce la speranza 'tra il dire e il fare è meglio il fare'" concludono da Grande Liguria.