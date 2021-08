Alassio, Gli Amici Padre Herman "Sotto le Stelle" con i Libero Arbitrio

"Il volontariato rappresenta un settore fondamentale nel tessuto sociale di una comunità. Se questo è vero sempre, lo è ancor più in un momento come questo, in cui gli effetti dell'emergenza sanitaria si fanno sentire drammaticamente sia in maniera diretta, sia indiretta, nell'economia delle famiglie." Patrizia Mordente, Assessore al Volontariato del Comune di Alassio ha accolto con questa premessa l'iniziativa proposta dall'Associazione Amici di Padre Herman - Si tratta di una realtà da sempre attiva sul territorio e che collabora molto con i Servizi comunali in ambito sociale, nell'attività di animazione al centro anziani “ L’isola che c’è”, nella raccolta e consegna indumenti per bambini e neonati; ma anche culturale in aggiunta al sostegno collaborativo ad iniziative civiche e nell’ambito di organizzazione di eventi"

Il 19 agosto prossimo alle 21,15 l'Associazione presieduta da Antonello Ghiglione, si propone alla città con "Sotto le Stelle" una serata benefica con l'obbiettivo di far conoscere il lavoro svolto e in divenire, condividendo soddisfazioni e riconoscenza con tutti coloro, volontari ed amici, che la sostengono.

Ci sarà la possibilità di contribuire fattivamente, ma anche di trascorrere una serata all'insegna della buona musica in compagnia dei Libero Arbitrio, live band espressiva di una straordinaria energia musicale, con un deciso impatto e look scenico, che trascinerà il pubblico in un concerto-live di disco music anni 70 e 80. Il live dei Libero Arbitrio è impreziosito inoltre dal supporto coreografico di Renzo Bergamo - coreografo e ballerino RAI e Mediaset - e di due sue allieve ballerine Giada Ricotti ed Erica Di Maio.

"Ci esibiremo a titolo gratuito - dichiarano dalla band - per sostenere, con la nostra musica le numerose iniziative degli Amici di Padre Herman".