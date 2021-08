Ata, fissato l'incontro tra l'azienda e i sindacati sul futuro dei 35 precari. Causa (Fit Cisl): "Lavoratori sono stanchi e l'azienda cade a pezzi"

"Venerdì pomeriggio avremo un incontro con l'amministratore unico Gianluca Tapparini che ha avuto mandato dalla Prefettura di incontrarci. Noi andremo naturalmente ma credo che servirà a poco".

Ad annunciarlo è Danilo Causa, segretario generale della Fit Cisl Savona/Imperia, in merito alla convocazione della riunione prevista per venerdì 13 agosto con i vertici di Ata per discutere del futuro dei 35 lavoratori precari. I sindacati avevano lanciato l'allarme visto che il prossimo 31 agosto scade la proroga dei contratti a tempo determinato.

"Come al solito sarà il solito tentativo di fare allungare i tempi per chiedere ai sindacati di infrangere la norma di legge riguardo le norme sui contratti a tempo determinato chiedendo l'ennesima proroga - prosegue Causa specificando che le rappresentanze sincadali avevano avuto rassicurazioni sull'assunzione dei dipendenti con un concorso - Noi avevamo chiesto per due volte l’incontro in Prefettura al commissario Giampaolo Provaggi per mettere fine a questa situazione che si è creata e che sembra surreale. Lui aveva chiesto di fare una selezione pubblica per assumere i lavoratori, è stata fatta, ma lui stesso ne proibisce la pubblicazione e non parla con nessuno, se non con chi vuole lui".

"L’azienda cade a pezzi, i lavoratori sono sempre più stanchi, arrabbiati, incerti del loro futuro - prosegue il segretario della Fit Cisl - Intanto rinviamo tutto perchè qualcuno dovrà farsi i soliti 2 mesi di ferie abituali? È una vergogna. Inoltre secondo noi tutto questo è stato fatto ad arte per ridurre ai minimi termini l’azienda solo per interessi politici e non solo. Il tutto sulle spalle soprattutto dei lavoratori e anche dei cittadini Savonesi che vedranno la loro città sempre più sporca".