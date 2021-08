L'incubatoio ittiologico di Bormida ha un nuovo proprietario ed è pronto a ripartire

"La Regione Liguria ha approvato lo scorso 2 agosto, in occasione dell'assestamento di bilancio, 100mila euro per acquistare dalla Provincia di Savona l’incubatoio ittiogenico ubicato presso il Comune di Bormida"

Lo annuncia il vice presidente della Provincia, Francesco Bonasera, che continua: "Grazie all’impegno dell’ex assessore Stefano Mai, ora capogruppo della Lega Salvini Premier ,e del sottoscritto, che sta seguendo anche il Patrimonio, con attiva sinergia e con la collaborazioni degli uffici abbiamo portato a termine una cessione che consentirà di far rinascere la struttura".

"Una notizia bella per il Sindaco di Bormida e non solo ma per tutta la valle e per i tanti sportivi che praticano la pesca nei nostri fiumi. La struttura ancora sana, una volta era meta anche degli studenti delle scuole non solo della zona, i quali potevano di persona vedere l'allevamento e le tante specie di nostra fauna imbalsamate" aggiunge Bonasera.

"Colgo l’occasione per ringraziare anche il nuovo assessore alla Pesca Alessandro Piana che ha creduto nel progetto e ci ha consentito di alienare un bene non più indisponibile e che rischiava, con il tempo, di perdere ulteriormente il suo valore" conclude Bonasera.