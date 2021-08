Savona, slitta di un mese la presentazione delle offerte per il subentro al 49% ad Ata: al centro la complessità della procedura e degli elaborati

Slitta al 27 settembre la presentazione delle offerte per la partecipazione al bando per subentrare al 49% all'interno di Ata e dar vita poi al nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta con un affidamento di 15 anni.

La decisione è stata presa con una determina dirigenziale del comune di Savona visto che a Palazzo Sisto sono giunte in via telematica diverse richieste di concessione proroga del termine di presentazione delle offerte.

Le motivazioni riguarderebbero essenzialmente la complessità della procedura e degli elaborati da presentare che comporterebbero la necessità di rapportarsi con istituti di credito o società di servizio, un aspetto questo che può creare delle difficoltà nel rispettare i termini fissati dalla procedura di gara anche a causa sia del periodo feriale sia dell'emergenza sanitaria.

"Atteso che tali motivazioni sono condivisibili considerato la complessità dell'operazione è però ritenuto comunque necessario garantire il rispetto dei termini prefissati dal piano concordatario della Società ATA S.p.A. che richiede una celerità della conclusione della procedura di vendita del ramo d'azienda di cui trattasi ma, nel contempo, necessità garantire la massima partecipazione alla gara anche nell'interessi della buona riuscita di quanto prefissato dallo stesso piano concordatario - dicono dal comune - Atteso pertanto che è stato condiviso con gli organi della procedura concordataria l'opportunità di concedere la proroga nei termini sopra indicati, con la presente determinazione si procede a modificare quanto disposto limitatamente ai termini di presentazione delle offerte".

Quindi dal precedente termine del 26 agosto slitta tutto di un mese con i chiarimenti che dovranno essere richiesti entro il 15 settembre così come per effettuare i sopralluoghi.

Un rinvio questo che non farà di certo felici i sindacati, già sul piede di guerra visto che il prossimo martedì 31 agosto scade la proroga dei contratti a tempo determinato e 35 lavoratori di Ata sono in attesa di risposte importanti sul loro futuro.

Nel vertice che si era svolto la settimana scorsa nella Provincia di Savona tra i sindaci e i sindacati in merito all'Ato unico dei rifiuti, le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, hanno esposto tutta la loro preoccupazione per i dipendenti precari dopo l'accordo siglato con l'azienda partecipata del comune capoluogo lo scorso 29 giugno. Ora attendono una convocazione dal Prefetto per far presente la criticità. Il dito puntato infatti è contro il commissario giudiziale e il comune di Savona.

Gli accordi che erano stati presi a fine giugno con l'amministratore unico Gianluca Tapparini, riguardavano la conferma dei contratti di tutti i dipendenti a tempo indeterminato quando subentrerà al 49% la New Co e l'assunzione, tramite concorso dei 35 lavoratori interinali presente in Ata da oltre da due anni.