Riapertura del Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga, Tomatis: "Bene, ma vogliamo un vero Pronto Soccorso h24"

Giovedì 12 agosto riaprirà il Punto di Primo Intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Una notizia che lascia parzialmente soddisfatti, infatti la riapertura, almeno in prima istanza, sarà solo per 12 ore al giorno.

Il sindaco Riccardo Tomatis, in costante contatto e confronto con il direttore generale di Asl 2, il primario del pronto soccorso e il direttore socio sanitario dell’ospedale di Albenga chiede però, innanzitutto una riapertura h24 del PPI, ma, ancora, che il comprensorio ingauno possa riavere un vero e proprio Pronto Soccorso e un Ospedale che, in sinergia con Santa Corona (entrambe queste realtà, infatti, devono essere potenziate e valorizzate), riesca a garantire la salute di tutti i cittadini.

“Non si può che accogliere favorevolmente la riapertura del PPI e, per questo, ringrazio coloro che l'hanno permesso, ma, con altrettanta certezza, non si può pensare a questa come soluzione definitiva - afferma il sindaco Tomatis - necessitiamo di un vero e proprio Pronto Soccorso che, insieme al DEA di II livello potrebbe finalmente dare una risposta adeguata per la tutela della salute dei cittadini e dei visitatori del nostro territorio”.