Sogegross richiama calamari puliti surgelati: presenza di cadmio oltre i limiti

Sogegross, gruppo che opera nella grande distribuzione organizzata all'ingrosso, presente anche sul territorio di Albisola Superiore, ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di anelli e ciuffi di calamaro indopacifici puliti surgelati per la presenza di una “concentrazione di cadmio superiore ai limiti consentiti”.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni di tipo skin da 800 grammi e appartiene al lotto numero P20-261-20 con termine minimo di conservazione (Tmc) 17/03/2022 e numero codice Sogegross401807.01.

I calamari indopacifici richiamati sono stati commercializzati dalla ditta Congelados Noriberica e venduto nelle pescherie dei Cash dall’ 11/10/2020.

Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti", in via precauzionale, raccomanda di non consumare i calamari con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati, per la sostituzione o il rimborso dietro presentazione della fattura".