Fratelli d’Italia sub ambito Varazze Riviera del Beigua, avvicendamento ai vertici dirigenziali

Daniele De Felice lascia l’incarico di commissario per mettersi totalmente a disposizione della sua città alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. Il nuovo commissario sarà l’Ing. Antonio Maruca.

A comunicare il cambio di vertice il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cavallo, che sottolinea “ Daniele De Felice, per noi e per molti in città il Dife, ha svolto un lavoro straordinario che ha prodotto un radicamento sul territorio misurabile con un vero e proprio exploit delle adesioni che fa del sub ambito Varazze Riviera del Beigua una realtà ai primi posti tra i circoli provinciali”.

“Condivido e apprezzo la sua scelta di rinunciate all’incarico politico per potersi dedicare completamente alla sua legittima ambizione di candidarsi consigliere alle prossime elezioni comunali. Provvederò a breve a nominare il neo commissario nella persona dell’ingegner Antonio Maruca, stimato imprenditore di Celle Ligure e molto attivo all’interno del partito. A lui i migliori auguri di proseguire l’ottimo lavoro sin qui svolto”, conclude Cavallo.