Coronavirus: nel savonese 23 nuovi casi con ospedalizzazioni stabili

C'è un lieve calo circa i nuovi contagiati al Covid-19 nella nostra regione, con la provincia di Savona che segue questo trend dettato da una percentuale di positività sui tamponi molecolari che cala al 5,39%.

A fronte di 3.039 tamponi molecolari (oltre ai 3.515 antigenici rapidi), si registrano infatti 164 positivi con 91 persone guarite ed un decesso, quello di un uomo di 85 anni avvenuto lo scorso 10 agosto all'ospedale San Martino di Genova.

Scendendo nel dettaglio, nella nostra provincia sono 23 i nuovi positivi, come ieri 61 dell'imperiese, stesso numero anche nella provincia di Genova e 18 nello spezzino, oltre a un non residente in regione.

Calano a livello regionale le terapie intensive (ora 13) mentre aumentano di cinque unità i ricoveri ordinari (ora 70).

Tamponi processati con test molecolare: 1.490.280 (+3.039)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 501.753 (+3.515)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 106.923 (+164)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.960 (+72)

Casi per provincia di residenza

Imperia 521 (+25)

Savona 309 (+15)

Genova 1.329 (+22)

La Spezia 475 (+4)

Residenti fuori regione o estero 67 (-)

Altro o in fase di verifica 259 (+6)

Totale 2.960 (+72)

Ospedalizzati: 70 (+5); 13 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 22 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 12 (-); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 14 (+2); 4 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Glasini - 4 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 5 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.575 (+42)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 99.593 (+91)

Deceduti: 4.370 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 364 (+16)

Asl 2 - 267 (+59)

Asl 3 - 529 (-60)

Asl 4 - 123 (-10)

Asl 5 - 282 (+32)

Totale - 1.565 (+37)