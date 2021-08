Rubano una moto a Varigotti: due giovani denunciati, uno di loro guidava senza patente

Due conducenti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza. In un caso il tasso alcolemico rilevato dagli strumenti superava di quasi tre volte il limite consentito. Altre quattro persone invece sono state solamente sanzionate in via amministrativa, in quanto la concentrazione di alcol nel sangue non superava gli 0,8 g/l.