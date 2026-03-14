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Cronaca | 14 marzo 2026, 09:25

Savona, deve scontare 6 mesi di carcere per spaccio: 39enne arrestato dalla Polizia

Dovrà pagare anche una multa di 1200 euro

Savona, deve scontare 6 mesi di carcere per spaccio: 39enne arrestato dalla Polizia

Nella giornata di ieri, a Genova, la Polizia di Stato ha arrestato un trentanovenne di origini gambiane, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Savona – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il destinatario del provvedimento deve espiare la pena complessiva di sei mesi di reclusione per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a pagare la multa di 1.200 euro.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona, è stato condotto nella Casa Circondariale di Genova Marassi, dove sconterà la pena.

Redazione

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