Savona, deve scontare 6 mesi di carcere per spaccio: 39enne arrestato dalla Polizia

Nella giornata di ieri, a Genova, la Polizia di Stato ha arrestato un trentanovenne di origini gambiane, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Savona – Ufficio Esecuzioni Penali.
Il destinatario del provvedimento deve espiare la pena complessiva di sei mesi di reclusione per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a pagare la multa di 1.200 euro.
L’uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona, è stato condotto nella Casa Circondariale di Genova Marassi, dove sconterà la pena.