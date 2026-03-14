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Cronaca | 14 marzo 2026, 16:15

Frana a Tovo San Giacomo: chiusa Via Lavrio

Sul posto il vicesindaco Luciano Cesio e i volontari della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area

Frana a Tovo San Giacomo: chiusa Via Lavrio

Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato una frana in Via Lavrio, nel territorio comunale di Tovo San Giacomo. A causa dello smottamento, la strada è stata chiusa al traffico veicolare per motivi di sicurezza.

L’accesso alla località Lavrio è al momento possibile esclusivamente dalla Strada Provinciale 490.

Sul posto sono presenti il vicesindaco Luciano Cesio e i volontari della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le squadre stanno provvedendo a transennare la zona e a bloccare il passaggio per evitare rischi ai cittadini.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore.

Redazione

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