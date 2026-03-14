Savona e Villapiana in lutto, è scomparso Primo Panaro

Il Pd di Savona è in lutto per la morte di Primo Panaro storico militante del Circolo di Villapiana. Si è spento all’ospedale San Paolo alla età di 87 anni. Da anni in Anpi, era iscritto nel Pci nella sezione Libero Briganti.

"La vita di Primo è’ sempre stata accompagnata dall’impegno politico nel partito con la cultura del militante che dedica parte del suo tempo quotidiano alla informazione, alla organizzazione del partito , al dialogo nel quartiere - il ricordo di Simone Anselmo, segretario del PD di Savona, Emanuele Parrinello, segretario PD provinciale Savona e Anna Ivaldi, segretaria del Circolo di Villapiana.

"Instancabile nonostante l’età, ha dato l’esempio alle nuove generazioni prodigandosi per i valori dell’antifascismo e della pace" il cordoglio degli esponenti dem.

"Apprendiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa dell' amico e compagno Primo Panaro. Primo di nome e di fatto. Ci mancheranno la sua passione politica, l' affetto e la disponibilità. Siamo vicini ai suoi cari cui inviamo le nostre più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve Primo" dicono dal gruppo consiliare del Pd.

"Ci hai insegnato cosa significa essere davvero Compagni con tanta passione, coerenza e cuore. Sei stato un grande esempio per tutti noi. Grazie di tutto Primo, ci mancherai tanto" ha scritto il consigliere comunale del Pd Luca Burlando.

"Che brutta notizia mi è giunta questa mattina. Ciao Cumpagnun, sei stato uno dei primi che mi ha accolto in sezione, uno dei pochi che mi ha cercato e con le lacrime agli occhi e mi ha fatto le condoglianze per la perdita di mio papà, sempre uno dei pochi che si è dimostrato dispiaciuto quando dopo tanto tempo ho lasciato il partito - il cordoglio e ricordo di Massimiliano Vaccaro portavoce provinciale di Possibile - Sei stato un esempio per noi, ricordo con dolcezza che quando prendevi parola nelle riunioni di Sezione avevi sempre una concetto su cui basavi i tuoi interventi: 'Unità'. Mancherai a tutte le persone che ti hanno conosciuto, un altro pezzo della mia formazione politica ci saluta. Un abbraccio forte ai tuoi cari. Hasta Siempre cumpagnun".