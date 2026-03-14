Savona, accoltellamento in via del Molo: in corso gli accertamenti della Polizia

Un altro accoltellamento a Savona dopo i casi delle settimane scorse.

Questa notte, poco dopo le 2.30 per cause ancora da accertare, un uomo sarebbe stato ferito all'addome in via del Molo in Darsena.

Immediato sul posto l'intervento dell'automedica del118, un'ambulanza della Croce Bianca di Savona e una volante della polizia.

Per il ferito non è stato disposto il trasferimento in ospedale ma sarebbe poi stato andato autonomamente al pronto soccorso del San Paolo.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

Lo scorso 12 febbraio si era verificato un accoltellamento a Villapiana tra Via Pisa e via San Lorenzo con un giovane ferito ad un braccio e nella notte tra il 14 e 15 un uomo era stato sfregiato sulla guancia con un coltellino tra via XX Settembre e via Pietro Giuria. Il 22 nella stessa zona si era scatenata una rissa con un uomo ferito da una bottigliata.