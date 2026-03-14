Maltempo nel savonese: interventi tra Andora, Alassio, Tovo San Giacomo e Stella

Il maltempo delle ultime ore ha provocato diversi disagi in varie zone della provincia, con frane, smottamenti e alberi caduti che hanno richiesto l’intervento di amministrazioni locali e volontari della Protezione Civile.

A Tovo San Giacomo è stata segnalata una frana in Via Lavrio, mentre nel territorio di Stella un albero è caduto lungo la SP 2, ostruendo temporaneamente la carreggiata. La strada è stata rapidamente liberata grazie all’intervento dei volontari della Protezione Civile, che hanno provveduto alla rimozione della pianta ripristinando la viabilità.

Situazione più complessa ad Andora, dove una frana ha interessato la frazione Tigorella, impedendo il passaggio delle automobili. Nonostante l’ostruzione della strada, i residenti nella parte alta della frazione possono comunque rientrare nelle proprie abitazioni attraverso una mulattiera. Sul posto sono intervenuti il sindaco Mauro Demichelis, i volontari della Protezione Civile e il personale comunale per valutare la situazione e organizzare gli interventi necessari.

"Il maltempo ha provocato una frana in località Tigorella - ha dichiarato il sindaco Demichelis - Stiamo già organizzando le operazioni di rimozione dell’ingente quantitativo di terra e massi che ingombrano la sede stradale".

Disagi anche ad Alassio, dove si è verificato il distacco di alcune piccole pietre fuoriuscite dalla rete metallica di protezione sulla via Aurelia all’altezza di Punta Murena. Rapidamente è intervenuto sul posto il personale di ANAS, che ha messo in sicurezza il tratto: al momento la circolazione è regolata a senso unico alternato e si sta valutando l’installazione di un semaforo in via precauzionale.

Inoltre, un’altra frana è stata registrata nella frazione Solva: sul posto presente personale del Comune, la Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile e il vicesindaco Angelo Galtieri.

Anche a Spotorno volontari della Protezione Civile in azione per un cedimento della sede stradale, prontamente messo in sicurezza.

Ricordiamo che è stata proclamata l'allerta arancione nel centro levante savonese e genovese (zona B) e in Val Bormida (zona D), dalle 22.00 di oggi, sabato 14 marzo alle 8.00 di domani, domenica 15 marzo. Poi l'allerta passerà gialla fino alle 10.00 (nei bacini grandi valbormidesi fino alle 14.00). Nel frattempo oggi rimarrà gialla fino proprio alle 22.00