A Borgio Verezzi il 18 agosto Paolo Bortolotti con “Omaggio a Elvis Presley”

Il 18 agosto alle 21,15 a Borgio Verezzi, presso il Parco Viale Colombo, “Omaggio a Elvis Presley”, lo show di Paolo Bortolotti della durata di 90 minuti con luci, scenografia e abito di scena che riportano alla meravigliosa atmosfera degli anni d'oro del Re.

Paolo Bortolotti è un cantante professionista versatile e dinamico con oltre vent’anni di esperienza. Dal 2016 si esibisce in piazze, teatri, locali, hotel e feste private con lo spettacolo “Omaggio a Elvis Presley”, interpretando le splendide canzoni senza tempo che continuano a far sognare persone di ogni età.

Lo spettacolo, a cura dell’ABA (associazione Albergatori e Residence di Borgio Verezzi), con il patrocinio del comune di Borgio Verezzi, è a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili, e potrà essere fruito nel rispetto delle misure anti contagio (distanziamento, uso mascherina, igienizzazione mani, divieto di assembramenti).

Per accedere all’evento è necessaria la prenotare ed essere in possesso del Green Pass, a partire dai 12 anni. Sarà comunque possibile registrarsi in loco, a partire dalle 20,30, esibendo documento di identità e certificazione idonea, ai sensi della normativa vigente.