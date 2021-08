Savona, lutto in Cgil e Flc, Pasa: “Ciao Gianni Cazzola, ‘compagno’ straordinario"

“Ci ha lasciati il 'compagno' Gianni Cazzola, tutta la Camera del Lavoro di Savona lo ricorda con tanta stima ed affetto. Lo ricordiamo addolorati per il grande impegno profuso per decenni, instancabile nonostante i problemi di salute, sempre attento ai bisogni delle persone, con una grande capacità di analisi politica”. Sono le commosse parole di cordoglio di Andrea Pasa, espresse a nome di Cgil Savona e Flc.

“Gianni ha guidato, come segretario generale, diverse categorie della Cgil di Savona, il Nidil e lo sportello del SOL, diventando in poco tempo un punto di riferimento per tantissimi precari di tutto il comprensorio savonese”.

“Tra il 1998 e il 2006 fu segretario generale della Scuola e della Flc, categoria che rappresenta lavoratrici e lavoratori della scuola, di cui ancora attualmente si occupava come funzionario. - continua Pasa - Sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà, come dimostrano le sue continue telefonate con i colleghi della Flc di Savona, anche in questi ultimi giorni, per parlare di precari e concorsi della scuola”.

“Lascia un’importante impronta nel mondo sindacale e scolastico savonese difficile da colmare. La sua costante dedizione e il suo modo di fare mancheranno molto a tutti noi”.

“Con la morte di Gianni perdiamo un ottimo sindacalista e, soprattutto, un compagno serio, fidato, intelligente e tanto ironico. Un abbraccio alla moglie Marina. Ciao Gianni , ciao ‘compagno’ straordinario”, conclude il segretario Cgil Savona.