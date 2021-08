Savona, dalla Giunta arriva l'ok per il progetto di restyling della bocciofila

Potranno avere un tetto sulla testa per ripararsi dalla pioggia e un nuovo impianto di riscaldamento in modo da poter praticare la propria attività anche d'inverno gli sportivi dell'Asd Bocciofila Savonese.

Nella mattinata odierna la Giunta guidata dal sindaco Ilaria Caprioglio ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della copertura e per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento del bocciodromo di via Famagosta.

L'ok è arrivato anche grazie alla conferma da parte di Regione Liguria della possibilità di ottenere un contributo pari all'80% delle spese complessive, circa 306mila euro, attraverso il Fondo Strategico Regionale.

Il prossimo passo sarà quindi quello di procedere, entro metà settembre, all'invio del progetto definitivo degli interventi donato dalla Federazione Italiana Bocce.