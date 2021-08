Politica |

Manifesti della Lega sfregiati a Savona, Grande Liguria: "Quando non si hanno argomenti si torna a vecchie contrapposizioni"

Il direttivo provinciale del partito ribadisce: "Non servono comportamenti e linguaggi del passato: per Savona occorrono progetti e un dibattito propositivo"

"Puntualmente quando non si ha argomenti validi si torna alla contrapposizione destra-sinistra, come esemplificato da quanto avvenuto a Savona sui manifesti della Lega". Ad affermarlo in una nota è il direttivo di Grande Liguria Savona circa la notizia di stamani dove lo slogan della campagna elettorale del Carroccio a sostegno del candidato Schirru è stato modificato (leggi QUI). "Purtroppo un'elezione amministrativa, seppur importante in quanto si tratta del capoluogo di provincia, riporta comportamenti e linguaggi del passato che pensiamo nessuno abbia la nostalgia di rivivere" si legge ancora. "La città di Savona deve essere governata finalmente bene - sottolineano dal partito che ha già annunciato di appoggiare il candidato Aschei - vanno fatti progetti importanti per il rilancio, per cui il dibattito deve essere moderato, propositivo e soprattutto evitare di alzate i toni". "Chi semina vento raccoglie tempesta. Mai come in questo caso il proverbio e più pertinente" conclude la nota.

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.