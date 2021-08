"Facciamo pulizia... dai fasci": imbrattato manifesto della Lega a Savona

Erano destinati a far discutere e così è stato. Però non solo con i commenti dei cittadini ma con frasi che riportano sempre alla contrapposizione tra il fascismo e l'antifascismo.

Ai manifesti della Lega presenti in via Vittime di Brescia a Savona nelle notti scorse che riportano lo slogan "il 3 e 4 ottobre facciamo pulizia" sono state aggiunte con la vernice le frasi "dai fasci infami" e "dai fascisti".

Il concetto di pulizia pare quindi abbia veramente colpito nel segno. Non con il concetto di "epurazione", come avevamo ipotizzato, dei membri leghisti dell'attuale giunta che peraltro uno, il vicesindaco Massimo Arecco si candiderà nelle file di Fratelli d'Italia, presente nella coalizione di centrodestra, e gli assessori Maria Zunato e Roberto Levrero non saranno della partita, così come la stessa prima cittadina Ilaria Caprioglio che ha deciso di non ricandidarsi.

La frase ha colpito nel segno soprattutto, non tanto per la sporcizia della città, che tutti i cittadini con diverse opinioni politiche contestano, ma forse per la presenza degli extracomunitari in città. Il "facciamo pulizia", per chi ha contestato il manifesto imbrattandolo potrebbe essere legato proprio a questo.

Il concetto parrebbe essere troppo legato ad una convinzione di una Lega di qualche anno fa anche se il motto "prima gli italiani" è più che mai attuale per il partito.

La gestione della demolizione della baracche abusive nel campo nomadi della Fontanassa a qualcuno è sembrata una mancanza di umanità. E lo slogan stampato a qualche settimane di distanza ha creato ancora di più la convinzione.