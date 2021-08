Campeggiatori abusivi alla Margonara e Madonnetta tra Savona e Albissola: due daspo e una denuncia

Nuovi controlli delle polizie locali e della Capitaneria di Porto sulle spiagge della Madonnetta e della Margonara tra Savona e Albissola Marina per verificare la presenza di campeggiatori abusivi e sono scattate nuovamente le sanzioni.

Dopo l'intervento dello scorso 10 agosto a seguito di alcuni esposti dei cittadini e una riunione che si è svolta nella mattinata di ieri in Prefettura proprio sul tema del sovraffollamento delle spiagge, nel pomeriggio sono stati comminati due daspo, uno ad un cittadino marocchino che è stato denunciato perchè aveva il permesso di soggiorno scaduto e l'altro ad un senza tetto che aveva montato la sua tenda sul litorale.

In riferimento all'articolo di Savonanews sull'esposto per aggressioni e controllo tende abusive (LEGGI QUI), in redazione è giunto il commento di una lettrice.

"Noi siamo un gruppo di frequentatori assidui della spiaggia in questione e vorremmo fare chiarezza: l'uomo disegnato come nullafacente a addirittura aggressivo ha ripulito a fondo tutta la spiaggia compresi i rifiuti biologici lasciati spesso da persone poco educate.

E lo fa quotidianamente: ha peraltro costruito una passerella di pietre per evitare scivolate, una panchina artistica sotto un albero per dare la possibilità di riparto dal sole cocente, ha costruiti una zona per i bimbi compreso un mini campetto da beach volley e inoltre custodisce amorevolmente oggetti da mare dei frequentatori senza scopo di lucro, è anzi disponibilissimo al punto di avere creato un rapporto di amicizia, contraccambiata pienamente e basata sul rispetto reciproco.

In seguito all'esposto la polizia locale gli ha imposto di smontare dalla spiaggia la tenda in cui vive in piena pulizia comprese le strutture da lui create a sollievo dei bagnanti. Pensiamo che la spiaggia in questione se abbandonata da questo uomo ritornerà sicuramente al degrado originale, cosa che qualsiasi essere umano con un minimo di coscienza vorrebbe evitare".