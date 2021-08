Incendio sulle alture di Savona, lanci dall'elicottero e squadre a terra: la bonifica continua

Prosegue la bonifica dell'incendio boschivo divampato sulle alture di Savona, a Ciantagalletto in località Ciatti.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco (due squadre) e i volontari AIB della Protezione civile di Savona e Quiliano. Le squadre di terra sono supportate dai lanci dell'elicottero regionale.

Il rogo è divampato sabato pomeriggio. Una coltre di fumo impressionante ha immediatamente attivato le squadre di soccorso. Sono in corso le indagini del caso per appurare le cause. Stando a quanto riferito, sarebbero andati in fumo 14 ettari di bosco.