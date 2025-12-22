Cairo piange Mario Carle, ex dirigente della vetreria di Dego

Si è spento all’età di 88 anni Mario Carle, figura molto conosciuta e stimata, già dirigente della vetreria di Dego, dove per decenni è stato un importante punto di riferimento professionale per colleghi e collaboratori.

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli Luca e Fabrizio, i nipoti Riccardo, Victoria e Beatrice, le nuore Cristina e Marica, il cognato Roberto e tutti i familiari, che in questi giorni lo ricordano con grande affetto e profonda riconoscenza.

I funerali si terranno martedì 23 dicembre alle ore 11.00 presso la chiesa di San Lorenzo. La salma giungerà nella Cappella di San Rocco a Cairo Montenotte nel primo pomeriggio di lunedì. Il rosario sarà recitato nella stessa parrocchia lunedì alle ore 17.30.