Carcare, un mutuo per i 'rattoppi' dell'asfalto. La minoranza attacca: "Indebiterà i cittadini per 25 anni"

Ieri sera si è tenuto il Consiglio comunale. Tra i punti all'ordine del giorno l'accensione di un mutuo pari a 100.000,00 euro, volto alla copertura delle spese per il rifacimento dei 'rattoppi' dell'asfalto lungo le strade comunali di Carcare.

"Nulla da eccepire sul rifacimento del manto stradale, lo diciamo anche noi da tempo - commentano dal gruppo di minoranza "Impegno per Carcare" - Ma la cosa che non torna in tutta la questione è che tale mutuo ha un durata di 25 anni. L'asfalto invece, ha un arco di tempo di circa 6-7 anni".

"Tutto questo vuol dire che una volta distrutto il manto stradale si continuerà a pagarlo per altri 18 anni. Oggi l'amministrazione De Vecchi fa i lavori di rattoppi dell'asfalto con un mutuo che indebiterà i cittadini carcaresi per 25 anni".

"Una domanda è sorta spontanea durante il Consiglio comunale: perché non sono stati utilizzati una parte dei proventi delle multe effettuate (117.000,00 euro)?" concludono dalla minoranza.