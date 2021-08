Caos traffico in A10, il sindaco di Albisola Garbarini scrive ad Autostrade: "Chiesta l'apertura del secondo varco in entrata al casello"

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 : "Dopo la congestione fino alle 12.30, dopo soli 40 minuti dall’apertura del secondo varco sollecitato dal corpo di Polizia Municipale, la coda su corso Mazzini in entrambe le direzioni è stata smaltita. Monitoreremo affinché il secondo varco resti aperto tutti i giorni il maggior numero di ore possibile" ha detto l'assessore Ottonello.

Questa mattina il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini ha scritto alla centrale di comando di Autostrade di Genova con la richiesta formale per l'apertura del secondo varco in entrata al casello autostradale albisolese per la durata dei cantieri in corso nella tratta Albisola-Spotorno in entrambe le direzioni.

"Questo intervento risulta necessario per tentare di alleviare il traffico che congestiona corso Mazzini direzione nord in entrata in autostrada a causa degli autoveicoli che, diretti verso Genova, escono a Savona e scelgono di rientrare ad Albisola per evitare i rallentamenti dovuti ai cantieri nello stesso tratto autostradale" ha spiegato l'assessore Luca Ottonello.

Anche quest'oggi un'altra giornata di passione sull'A10 con code che a causa dei restringimenti di carreggiata chilometriche tra Spotorno ed Albisola e nella direzione opposta da Varazze al comune albisolese.