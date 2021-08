Mense aziendali e Green Pass, i sindacati: "Protocolli hanno funzionato, si applichino"

"A fronte delle poco chiare disposizioni governative in materia di Green Pass e non solo, in queste assolate e festive giornate estive, molte imprese in maniera unilaterale quindi senza confronto alcuno stanno procedendo in maniera pedissequa ad applicare disposizioni inerenti il diritto alla salute ed in particolar modo l’accesso alle mense aziendali".

Lo affermano in una nota le segreterie regionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec. Che poi ricordano come "le mense fanno parte del lavoro e pertanto sono tutelate dai relativi contratti" oltre a non esserci "in ambito aziendale (interno) alcuna differenza tra luogo di lavoro e mensa".