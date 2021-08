Roccavignale, il "Cuore Gigante" entra ufficialmente in un circuito nazionale

La panchina "Cuore Gigante" di Roccavignale entra ufficialmente in un circuito nazionale. Lo comunica con un post su Facebook il primo cittadino Amedeo Fracchia.

"Dopo aver registrato il marchio e a seguito della seconda installazione appena eseguita a Borghetto, si è passati alla realizzazione di un sito raggiungibile tramite QRCode affisso su ogni Cuore" spiega il primo cittadino.

La prima targhetta è stata incollata nella giornata di ieri dal ministro al Turismo Massimo Garavaglia, già cittadino onorario del comune di Roccavignale.

"Siamo certi che questa idea diventerà una grande iniziativa" conclude il sindaco Fracchia.

Il "Cuore Gigante" è stato inaugurato nel luglio 2020. La struttura installata nella frazione Strada in località Girogrande, è stata 'affiancata' a quella già presente dell'artista Chris Bangle del team Big Bench Community Project. La panchina ha dimensioni considerevoli. E' dotata di un cuore alto circa tre metri (3,5 mt per l'esattezza) con annessa postazione per il pubblico visitatore. Il tutto con l'hasthtag di Roccavignale.