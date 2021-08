Savona, discarica a cielo aperto in via Molinero: un cassonetto è stato sigillato per la presenza di amianto (FOTO)

Un divano, materassi, gomme e un frigo.

Quando sembrava risolta la problematica dei rifiuti e delle auto abbandonate in zona Paip a Savona, a Legino in via Molinero è presente una vera e propria discarica a cielo aperto.

Con gli oggetti che sono stati abbandonati nei pressi dei cassonetti dei rifiuti.

A pochi metri invece in via Gabriello Chiabrera nel parcheggio di fronte al campus universitario, un bidone è stato sigillato da più di una settimana dagli operatori di Ata a causa della presenza di materiale con amianto.

"Non toccare. Rifiuto in attesa di caratterizzazione per il successivo corretto smaltimento" la frase che campeggia sul cassonetto.