Coronavirus: 139 nuovi positivi in Liguria, 3 nel savonese

Sono 139 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.323 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.886 tamponi antigenici rapidi.

Oggi in provincia di Savona i nuovi casi sono stati 3, in provincia di Imperia 42, in provincia di Genova 53 e in provincia di La Spezia 41.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.532.308 (+3.323)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 549.440 (+3.886)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 109.138 (+139)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.268 (+57)

Casi per provincia di residenza

Imperia 522 (+7)

Savona 378 (-1)

Genova 1.493 (+22)

La Spezia 510 (+20)

Residenti fuori regione o estero 85 (+1)

Altro o in fase di verifica 280 (+8)

Totale 3.268

Ospedalizzati: 82 (-4); 10 in terapia intensiva

Asl1 24; 3 in terapia intensiva

Asl2 17 (-2); 2 in terapia intensiva

San Martino 15 (-1); 4 in terapia intensiva

Galliera 14 (-1)

Asl4 Sestri Levante 6

Asl5 Spezia 6; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.986 (+43)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 101.489 (+82)

Deceduti: 4.381

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 465

Asl2 321

Asl3 603

Asl4 135

Asl5 352

Totale 1.876

Dati vaccinazioni 26/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.154.837

Somministrati: 1.957.904

Percentuale: 91%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni