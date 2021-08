Carcare, attivato il servizio di prossimità della polizia locale: punto di collegamento tra i cittadini e gli agenti per le segnalazioni

Una Polizia Locale di Carcare più vicina ai cittadini che garantisca un controllo capillare sul territorio, una efficace gestione delle segnalazioni e un costante monitoraggio dei luoghi periferici del territorio comunale.

Dal 26 agosto il comando di Polizia Locale ha attivato un servizio di Polizia di prossimità che, oltre a controllare il territorio, rappresenterà un punto di collegamento fra cittadinanza e operatori di Polizia Locale, mettendosi in ascolto di chiunque voglia effettuare segnalazioni.

Partirà con il servizio appiedato nella strade del centro cittadino: Via Castellani, Piazza Sapeto, ponte Vecchio, Piazza Germano, Via Garibaldi , Vicolo Fantasia, Piazza Genta.

“Saranno Agenti presenti in modo costante nelle strade di Carcare – spiega il Comandante - in grado di scambiare informazioni e raccogliere le segnalazioni dei cittadini, di attivare primi interventi se sarà necessario. Non saranno controllori della sosta, sia chiaro, operatori di polizia a disposizione dei cittadini con cui si potranno aprire canali di comunicazione importanti. E’ un modo diverso di operare infatti l'Agente di prossimità è un servizio più vicino al cittadino, che rafforza il senso civico in un momento in cui la nostra comunità cerca di ritornare alla normalità dopo la grave emergenza sanitaria. Ciò rafforza anche il legame con il proprio Comune".

La vigilanza di prossimità è un servizio, che, attraverso la stretta relazione con l’utenza, costituirà un canale privilegiato per la raccolta di informazioni che aiuteranno la Polizia Locale a presidiare meglio il territorio.

"Questo servizio – continua il Comandante - vuole essere un punto di riferimento dei carcaresi anche nelle zone periferiche, soprattutto per stimolare il dialogo e le segnalazioni, per lo più di competenza della Polizia Locale, in modo da poterle affrontare e risolvere o nell'immediato o attivando altri servizi. Gli Agenti saranno dotati di apposito smartphone di servizio, con il quale effettuare segnalazioni in tempo reale agli uffici e agli enti di competenza, in base alle problematiche riscontrate e promuoveranno sul territorio l’utilizzo dell’App ufficiale del Comune di Carcare “ ComuniCare”.

Come richiesto dall’Amministrazione comunale, verrà intensificato inoltre il servizio di vigilanza nella zone già coperte dal “controllo di vicinato” – Zona Via Gaggioni, Via degli Orti, Via Biglino e traverse di Via Barrili, sino a Via Vecchia di Plodio e zona Vispa e traverse, in modo da garantire il massimo coordinamento con i cittadini che hanno aderito a questo progetto.

Questo servizio sarà aggiuntivo rispetto a quanto oggi svolto dalla Polizia locale nell'ambito dell'attività ordinaria.