Luigi Cozza trasporti, la white list per un'azienda trasparente

La Luigi Cozza Trasporti continua il suo percorso di crescita portando avanti progetti importanti: al fianco dell’impegno green e di quello a sostegno delle quote rosa segna un altro punto con la White List dimostrandosi un’azienda trasparente. Con impegno nel sociale costante e attenzione all’impatto ambientale, la Luigi Cozza Trasporti rinnova ogni anno dal 2014 la sua presenza nella White List, documento ufficiale che dimostra la totale estraneità da attività mafiose.

White List: cos’è?

Probabilmente per comprendere il passo avanti fatto da Luigi Cozza Trasporti è importante capire di cosa si tratta. White List è un documento ufficiale presente nella Prefettura di ogni provincia, si tratta di una lista di aziende che hanno consentito controlli per dimostrare l’assenza di infiltrazioni mafiose. Occupandosi di trasporti di materiali a discarica e di rifiuti, la Luigi Cozza Trasporti ha l’obbligo di essere presente in queste liste per poter partecipare a gare d’appalto con la pubblica amministrazione. Dal 2014 Luigi Cozza fa parte della White List con una registrazione continua e perpetua che garantisce un’impresa etica, trasparente e sostenibile. L’elenco, presente in Prefettura, dà modo di conoscere tutte le aziende iscritte che garantiscono l’estraneità alla cooperazione con mafiosi. L’iscrizione alla white list dura un anno, allo scadere dei 12 mesi le aziende devono presentare una nuova richiesta per poter rinnovare la propria presenza all’interno della lista.

Luigi Cozza Trasporti: la storia dell’azienda

La Luigi Cozza Trasporti è un’azienda nata in Sicilia che ha saputo fare la storia dei trasporti; con un impegno su tutto il territorio nazionale ha sviluppato tantissime tratte prima nazionali, poi internazionali, diventando un vero e proprio punto di riferimento. Tante le tematiche trattate dall’azienda sempre impegnata nel sociale. Tra le cose più interessanti attuate dal marchio specializzato in trasporti c’è la scelta green: la Luigi Cozza è la prima azienda siciliana ad acquistare mezzi alimentabili con LNG; questi veicoli IVECO sono stati studiati per impattare il meno possibile sull’ambiente grazie alla scelta di utilizzare combustibile LNG. L’azienda con 120 linee verso Centri di Distribuzione Indiretti va a coprire tantissime tratte commerciali importanti non solo in Italia ma anche in Europa; dopo aver distribuito merce su Spagna, Grecia e parte del Mediterraneo ha puntato anche verso Nord raggiungendo prima la Germania e aprendo gli orizzonti per tratte verso altri Paesi Europei ancora non battuti.

Luigi Cozza Trasporti: White List, Quote Rosa e solidarietà

L’azienda è nota nel mondo per le sue attività lavorative ma non molti sanno che a reggere la Luigi Cozza è un team in rosa. Sì, perché l’azienda non solo non ha smesso di investire e assumere anche in un momento così complicato e impegnativo, anzi non solo ha continuato ad ampliare l’organico ma l’ha fatto investendo su una categoria considerata fragile. Le quote rosa in azienda sono numerose e ricoprono sia ruoli amministrativi sia direttamente legati al trasporto. A livello ambientale sono tante le iniziative ma quello che emerge più di tutto è il supporto solidale: l’azienda, limpida nella White List dimostra di amare il proprio territorio tanto da offrire interventi gratuiti con i propri mezzi per stoccaggio e consegna di mezzi e prodotti urgenti legati sia al settore medico che a quello alimentare durante la pandemia; ma non è tutto perché ogni anno durante le feste natalizie si associa alla Parrocchia di San Francesco di Paola del quartiere Civita di Catania e distribuisce generi alimentari e giocattoli per le famiglie bisognose. Se stai cercando un’azienda solida a cui affidare le tue spedizioni e cerchi la qualità italiana, la puntualità e la serietà dai un’occhiata al sito https://www.luigicozzatrasporti.it/ richiedi un preventivo e scopri tutto il mondo di questa azienda che ha fatto la storia di un settore dimostrandosi sempre attenta alle esigenze e al momento storico sociale.