Ritratti dello spettacolo della natura finalese nelle attività commerciali per riscoprire e valorizzare Finalpia

Farsi rapire dalla bellezza della natura che nel mare ha sempre un elemento di sicuro fascino e scoprire, cercando i suoi ritratti fotografici, tutte le particolarità di un rione sempre più in cerca di rilancio.

Succede a Finalpia, dove, da un'idea dell'associazione dei Garosci di Pia alla quale aderiscono in totale 25 attività commerciali, è arrivata una singolare mostra fotografica diffusa nelle vetrine e all'interno dei negozi.

Gli scatti sono quelli del noto fotografo naturalista finalese Carlo Lovisolo e, spiegano dal direttivo dell'associazione, "vogliono essere uno strumento artistico non troppo impegnato, ma senz'altro di grande pregio e valore con la firma di un professionista conosciuto, per dare visibilità alle bellezze del finalese e valorizzare il nostro rione".

Non solo nelle vetrine, i quadi infatti sono esposti anche all'interno delle attività. Per cui, per scoprirli tutti e 25, è stato realizzato un percorso "che coinvolga le persone e le spinga a cercare i quadri visitando i negozi di chi li ospita".

La mostra sarà visitabile fino al 10 di settembre e si concluderà nella serata successiva con una proiezione serale in uno scrigno di bellezze architettoniche uniche e luogo di assoluta tranquillità custodito gelosamente dai frati benedettini: i Chiostri dell'Abbazia.