Sanità, Covid: “Estensione a dodici mesi validità green pass è ulteriore importante passo avanti”

“L’emendamento approvato oggi in Commissione, anche grazie al parere positivo del Governo che ho rappresentato, permette l’estensione da nove a dodici mesi della validità green pass per i vaccinati con due dosi e per i guariti vaccinati con una dose. È un’ulteriore buona notizia verso il percorso di recupero della normalità. Una tappa importante che offre maggiori rassicurazioni e ulteriore serenità ai primi vaccinati. La politica si è assunta ancora una volta la responsabilità di decidere, sulla scorta delle indicazioni e delle valutazioni scientifiche del Cts che confermano l’efficacia e la validità del certificato verde. Auspichiamo che l’aula della Camera e del Senato procedano celermente all’approvazione di questo decreto”.

È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia) a margine delle votazioni svolte in Commissione Affari Sociali sul Decreto 105.