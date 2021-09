Politica |

Savona 2021, la Lega presenta i candidati della lista a sostegno di Schirru (FOTO e VIDEO)

Tanti, praticamente quasi tutti, i volti nuovi per il partito di Matteo Salvini alle amministrative

Si presenteranno durante la cena ai Bagni Nilo di Savona i candidati consiglieri alle prossime elezioni comunali nella lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Angelo Schirru. Tanti, praticamente quasi tutti, i volti nuovi per il partito di Matteo Salvini alle amministrative del comune di Savona che li vedranno il prossimo 3-4 ottobre far parte della coalizione insieme a Cambiamo, Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia/Udc e la civica dell'ex primario del reparto di Chirurgia all'ospedale San Paolo. Come capolista non è stato scelto, come ipotizzato negli ultimi mesi, Maurizio Scaramuzza, ma Fiorenzo Ghiso. Alla presentazione sono presenti il coordinatore della Lega Liguria il deputato Edoardo Rixi, il responsabile della Lega comunale, il senatore Francesco Bruzzone e il coordinatore della Lega della provincia di Savona, il senatore Paolo Ripamonti. "È una bellissima lista, sono 32 candidati agguerriti che porteranno a spasso per la città le idee del nostro programma - ha dichiarato il senatore Ripamonti - l'obiettivo è quello di creare le condizioni affinché a Savona, dopo le difficoltà che abbiamo riscontrato ereditando una situazione drammatica e mettendo finalmente a posto i conti di questa città, si possa fare delle progettualità. Siamo qui a presentare i nostri candidati affinché possano di fatto portare avanti le nostre battaglie". "Maurizio Scaramuzza ha fatto molto bene in questi cinque anni, è stato un assessore allo sport e alle manifestazioni che si è distinto facendo le nozze coi fichi secchi - ha proseguito l'esponente del Carroccio - soldi non ce n'erano, nemmeno per lui che si è dato un gran da fare. Ha fatto però bene lo stesso e sono contento che sia entrato a fare parte della nostra famiglia". "Le competizioni con Russo e Cambiamo? La nostra è quella con Marco Russo e con il centrosinistra, o meglio con la sinistra di questa città che Marco Russo rappresenta e che tanto bene ha fatto negli anni passati - ha aggiunto Ripamonti ironizzando - la competizione all'interno del centrodestra? Contiamo di fare un buon risultato, il primo obiettivo che ci poniamo è quello di vincere le elezioni. Siamo sicuri e convinti che questo possa accadere, credo che la Lega si farà trovare pronta anche stavolta". "Le dichiarazioni di Russo sul fatto che di solito chi non candida l'uscente sa di aver fallito? Io non guarderei in casa d'altri, mi limito a guardare nella mia. Angelo Schirru è un candidato che quando lo portiamo in città la gente lo ferma: gli riconosce una grande professionalità, sia tecnica che umana. A Marco Russo dico che vinca il migliore, lo dico perché siamo stati colleghi in Provincia e ne ho un buon ricordo stimandone le qualità intellettuali e umane, però che guardi i suoi molto a sinistra che ai nostri ci pensiamo noi" ha infine concluso Ripamonti. Tutti e 32 i candidati consiglieri della lista della Lega: Fiorenzo Ghiso, 67 anni, commerciante; Alfredo Remigio, 60 anni, impiegato metalmeccanico; Maurizio Scaramuzza, 52 anni, commerciante; Francesca Accinelli, 57 anni, architetto; Monica Aloi, 56 anni, avvocato; Alessio Attilio, 31 anni, agente immobiliare; Silvia Berardi, 42 anni, infermiera; Vilma Berta, 66 anni, consulente finanziario; Dario Biato, 50 anni, agente immobiliare; Barbara Bittante detta Bitti, 43 anni, impiegata; Gianfranco Bobocca, 50 anni, operaio specializzato; Maria Alba Bonanni, 65 anni, promoter; Attilio Bonatti, 61 anni, consulente del lavoro; Maria Bove, 49 anni, docente; Giorgio Calabria, 74 anni, titolare autoscuola; Francesco Ciocca detto Franco, 65 anni, albergatore; Vincenzo Coletto, 38 anni, agente di polizia penitenziaria; Sabrina De Biasi, 54 anni, avvocato; Carlo Ellena, 60 anni, consulente informatico; Andrea Frigerio, 22 anni, studente universitario; Eleana Grisolia, 46 anni, agente di viaggi; Najoua Maidoub detta Silvia, 60 anni, dipendente Asl; Valentina Mazzieri, 46 anni, disoccupata; Sara Minuto, 51 anni, avvocato; Ettore Molino, 51 anni, avvocato; Fabrizio Parma, 48 anni, commerciante; Alberto Pennino, 46 anni, cuoco; Ettore Ronco, 59 anni, operatore portuale; Carlo Terlizzi, 64 anni, dirigente medico; Maria Troisi detta Maria Grazia, 77 anni, commercialista; Samuele Zen, 22 anni, studente universitario.

Luciano Parodi

