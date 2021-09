Alta pressione per l’ultimo scampolo di estate: il bollettino meteo del weekend e inizio settimana

Un a vasta area di alta pressione interesserà il Mediterraneo centro-occidentale per quasi tutta la prossima settimana. Temperature in rialzo e possibile instabilità per lo più sui rilievi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione: Domani 4 e domenica 5 Settembre cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Sulle Alpi soleggiato al mattino e nubi cumuliformi al pomeriggio, principalmente sui settori di confine, con occasionali rovesci o deboli temporali isolati, in particolare domani, mentre domenica saranno meno diffusi. Temperature in graduale aumento con massime attorno 27/30 °C e minime tra i 17 e i 20 °C in pianura. Al mare massime tra 26 e 28°C, minime 20/22 °C, per un weekend dal sapore ancora estivo. Venti assenti o deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste.

Da lunedì 6 Settembre, tempo ancora stabile per la presenza di un esteso anticiclone su gran parte del Mediterraneo, con graduale riduzione dell’instabilità pomeridiana sui rilievi. Temperature ancora in leggero aumento e poi stazionarie da martedì, venti pressoché assenti o deboli di direzione variabile. Ancora assenza di piogge importanti.

Cogliamo l’occasione per segnalare la 10° Giornata della Meteorologia sul tema “IL CLIMA È GIÀ CAMBIATO... ANCHE PER IL MONVISO” che si terrà a Busca (CN) il 18-19 Settembre 2021

Una giornata per incontrare e dibattere con i Maggiori Esperti di Meteorologia e Climatologia.

