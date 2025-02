I fratelli Vezzolla, vittime della deportazione tornano a casa: posizionate due pietre d'inciampo ad Albisola (FOTO)

"Si sviluppa il primo progetto fortemente voluto dell'amministrazione insieme all'Anpi per le pietre d'inciampo. Oggi non è semplice trovare le parole perchè non bisogna relegare ad un giorno un massacro di vite umane e ringrazio gli istituti scolastici perchè è fondamentale che gli studenti sappiano cosa è accaduto - ha detto il Sindaco Maurizio Garbarini che ha ricordato che suo nonno fu ucciso nel 1945 il giorno della Liberazione - Dobbiamo percorrere un percorso di attenzione per far sì che non si verifichino più le guerre. Questo deve essere uno stimolo per le nostre coscienze per noi e per i nostri ragazzi. È fondamentale non dimenticare".