Marito e moglie da Pontinvrea a Roma in tandem, Veronica Parodi: “Un’impresa speciale, un grande in bocca al lupo ai due ambasciatori sportivi pontesini”

Thea Grazioli e il marito Diego Rossello sono in partenza come ambasciatori sportivi di Pontinvrea, nella sfida di attraversare l’Italia in tandem, dalla cittadina dell’entroterra ligure fino alla Capitale.

“Nel corso di questa estate in cui la cittadina di Pontinvrea è stata trascinatrice per una ripartenza post Covid in sicurezza – spiega Veronica Parodi, consigliere per la Promozione del Territorio del comune di Pontinvrea - con manifestazioni, tornei sportivi, eventi di spicco di musica e cabaret, due suoi cittadini si apprestano a compiere un’impresa speciale”.

“Con i suoi numerosi e ben organizzati impianti sportivi, frutto di attenta pianificazione e mirati investimenti da parte dell’amministrazione, Pontinvrea si è meritata addirittura l’onorificenza di ‘European Town of Sport 2021’. Facciamo un grande in bocca al lupo agli ambasciatori sportivi pontesini, testimoni speciali dei valori del benessere e dello sport tanto importanti a Pontinvrea”, conclude Parodi.