Comunali 2021, il Pd attacca: "Altro che 'seria A', la Lega principale artefice della retrocessione di Savona"

"Da anni tutte le decisioni sono delegate a Genova" aggiungono i Dem

"Sono interessanti le dichiarazioni trapelate dalla presentazione della Lista della Lega, una sfida a Genova e "tornare in serie A"? La Lega governa la città di Savona da 5 anni e non ha mai lavorato in questa direzione. Anche l'attuale campagna elettorale è evidentemente l’opposto di quanto dichiarato dagli esponenti cittadini" cosi commenta in una nota il Pd di Savona. "Come si può parlare di sfida a Genova quando tutte le decisioni sono state prese nella sede della Regione? Come si può pensare di far tornare in “Seria A” la città quando tutte le scelte in questi anni e durante la campagna elettorale sono state delegate ad altri?". "Abbiamo evidentemente due idee diverse sulla centralità che Savona dovrebbe assumere nel quadro regionale. Quello che i cittadini vedono è un centrodestra litigioso che su molti temi ha abbassato la testa e non ha difeso la propria città. Gli esempi sono molti, come rispetto all’ospedale San Paolo, nessuno disse niente quando la Giunta regionale lo classificò come ospedale cittadino". "Bisogna stare attenti quando si usano le metafore calcistiche: i cittadini hanno capito molto bene, in questi 5 anni, cosa vuol dire avere al governo un gruppo di esponenti di partiti che mai sono stati una vera "squadra" e hanno portato la città ad essere sola, isolata e immobile" proseguono i Dem. "Abbiamo un'occasione unica per compiere un passo avanti verso un modello di città diverso, sicuro, efficiente e sostenibile. Abbiamo le competenze e il progetto per affrontare tutto questo con l'unico obiettivo di migliorare decisamente la nostra città" concludono il Pd di Savona.

I.P.E.

