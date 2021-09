Elezioni 2021, a Tovo c'è anche "Insieme per il cambiamento": Iole Aicardi è il candidato sindaco

"Siamo un gruppo che rappresenta l'intera collettività: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, liberi professionisti e pensionati che hanno diverse esperienze lavorative, in grado di apportare le conoscenze ed esperienze acquisite". Iole Aicardi presenta così "Insieme per il cambiamento", la lista nella quale sarà candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Tovo San Giacomo. Questa mattina, infatti, sono stati ufficialmente depositati i nomi dei componenti della squadra che contenderà alla lista "Per un nuovo paese", guidata da Alessandro Oddo, il successo nella prossima tornata elettorale.

"C'è una forte presenza giovanile, famiglie con figli in tenera età, che meritano la nostra attenzione, per andare incontro alle esigenze delle lavoratrici madri - aggiunge Iole Aicardi - liberi professionisti che potranno prestare la collaborazione nell'ambito urbanistico, alla luce degli incentivi in vigore che interessano il settore edilizio; quadri direttivi in pensione che hanno svolto attività nel settore creditizio, in grado di fornire un contributo nella gestione del bilancio; un amministratore pubblico in pensione (ex sindaco e consigliere comunale da parecchi anni) che, con la sua esperienza, sarà un valido consigliere per il nostro gruppo".

"Il cambiamento che vogliamo attuare inizia nell'aggregare alle famiglie storiche del paese i cittadini provenienti da altri comuni, province e regioni, facendoli sentire parte integrante delle nostra comunità. L'organizzazione di eventi concordati con le tre realtà (Tovo San Giacomo, Bardino Vecchio e Bardino Nuovo) ci faranno sentire un'unica comunità. Integreremo le nuove iniziative con quelle finora svolte singolarmente. E qui avremo l'apporto di una persona del nostro gruppo che ha le competenze per concretizzarle" conclude la candiata al ruolo di sindaco.