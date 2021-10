Elezioni Tovo: Alessandro Oddo a caccia del terzo mandato, ma deve superare Iole Aicardi

Il contatto diretto con le persone è stata però anche una delle prerogative della lista "Insieme per il cambiamento" di Iole Aicardi, che concluderà questa sera a Bardino Nuovo la propria campagna elettorale: "Abbiamo cercato il più possibile di incontrare i cittadini, ritengo che il rapporto con loro debba essere di persona: solo così si possono davvero capire e risolvere i problemi - dichiara la candidata sindaco, che punta molto sul bilancio - penso di avere una conoscenza importante su questo tema, cercherò di dare il mio contributo sia nel caso di vittoria ma eventualmente anche dai banchi della minoranza come ho già fatto in passato. Mi piacciono le cose ben fatte e ritengo di avere al mio fianco persone preparate e competenti. Ci auguriamo che la gente possa apprezzarci per la nostra serietà".